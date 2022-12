Morte Mihajlovic, Couto commosso: “Grazie di tutto amico mio” - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Tantissimi i messaggi d’affetto che oggi sono arrivati a Mihajlovic e alla sua famiglia in questa giornata difficile. La maggior parte tutti attraverso i social, il mezzo più diretto e forse anche più d’impatto con foto e video che rimarranno per sempre. Tra gli ex compagni che hanno speso un pensiero nel ricordare il serbo, anche Fernando Couto. Questo il messaggio che accompagna il post: “Grazie di tutto amico mio. Ciao Sinisa”.