Morte Mihajlovic, Cragnotti: "Un uomo con grande carattere. Alla Lazio..."

© foto di Federico Gaetano

Ai microfoni di Lazio Style Radio, per ricordare Mihajlovic è intervenuto Sergio Cragnotti. Queste le parole dell'ex presidente della Lazio: "Oggi è un giorno triste, non ce lo aspettavamo. Sinisa stava combattendo la sua battaglia, speravamo che ce la facesse. Era un uomo con un grande carattere e talento in campo e fuori, come si è visto in campo nel corso della sua carriera. Ho un bellissimo ricordo di lui, ha dato un grande contributo ai trionfi della Lazio di quell'epoca, trascinando tutti con coraggio, carattere e determinazione. La sua miglior fase della carriera l'ha vissuta in biancoceleste, dove era circondato da tanti amici"

