Morte Mihajlovic, Ferrara strappalacrime: "Mancherai Sinisa. Quella volta che..."

Insieme non hanno mai giocato, ma da avversari si sono spesso affrontati nel rispetto reciproco. Ciro Ferrara, con un post su Instagram, ha voluto salutare Sinisa Mihajlovic, ricordando un episodio che li vide protagonisti in campo e del quale i due ridevano spesso: "Riemerge dal mare dei miei ricordi la scena in cui, in campo, durante una partita, ti saltai sulla schiena. Tu mi guardasti tra l’incredulo e il divertito dicendo: 'Ciro, ma che cazzo fai? Ti appendi?' Ogni volta che ci siamo incontrati, negli anni successivi, abbiamo riso di quella immagine comica, di me che mi appendo goffamente, pensando di poter prendere il pallone. Mancherai Sinisa. Grazie per la tua profondità e per il tuo esempio. Mi stringo forte al dolore della tua bellissima famiglia".