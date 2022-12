Morte Mihajlovic, Ferrero scoppia in lacrime: "Questa non me la doveva fare!"

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

E' stata una giornata dura quella di ieri per la famiglia Mihajlovic, ma anche per tutti coloro che hanno conosciuto Sinisa e hanno avuto il piacere di condividere con lui anni o anche momenti. Tra questi c'è sicuramente Massimo Ferrero che, durante la gestione della Sampdoria, ha portato l'ex difensore sulla sua panchina. Giunto ieri in Paideia, l'ex patron blucerchiato ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Non mi sembra il caso di parlare. Questo scherzo non me lo doveva fare. Ciao Sinisa! I fuoriclasse li perdiamo sempre, ma questa è la vita. Mi ha battezzato nel calcio. Era un super uomo, veramente una grande persona".