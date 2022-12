Morte Mihajlovic, Giovanni Simeone si unisce al dolore: il messaggio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Tutti piangono la scomparsa di Sinisa Mihajlovic. La morte del guerriero serbo ha lasciato un vuoto enorme nel cuore di tifosi, familiari ed ex compagni e avversari. Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, che più volte ha sfidato le squadre allenate da Sinisa gli ha dedicato una storia Instagram: "Triste per la scomparsa di Sinisa Mihajlovic. Un forte abbraccio alla sua famiglia". La prima volta che i due si incontrarono fu però nel lontano 1999 quando Diego Pablo firmò per la Lazio. Giovanni aveva appena quattro anni e non sapeva che suo padre, insieme a Mihajlovic e a tanti altri campioni stavano per scrivere la storia del club biancoceleste.