Morte Mihajlovic, Gottardi: "Ricordo indelebile di una persona speciale" - FOTO

© foto di Federico Gaetano

Il dolore è tanto e forse se possibile il gionro dopo è ancora più acuto. La morte di Sinisa Mihajlovic ha sconvolto il mondo del calcio e non solo. I messaggi di cordoglio sono migliaia da chi lo conosceva bene, agli ex compagni di squadra fino ai calciatori che ha allenato durante la sua carriera. Anche l'ex Lazio Guerino Gottardi ha voluto esprimere la sua tristezza salutando Miha con un post: "Un ricordo indelebile per una persona speciale come te. Ciao Sinisa".