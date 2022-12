Morte Mihajlovic, i calciatori della Lazio ricordano Sinisa sui social - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

La morte di Sinisa Mihajlovic ha sconvolto il mondo del calcio e non solo. Il mondo Lazio, in particolare, è in lutto per la scomparsa di un calciatore emblematico che ha sempre difeso i colori biancocelesti con la sua indole da guerriero. Tanti messaggi di affetto e amore per il serbo che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di tantissime persone. Tra queste anche gli attuali giocatori della Lazio Hysaj, Marusic, Cancellieri, Provedel, Vecino e Zaccagni che, dopo la seconda amichevole vinta in Turchia, hanno ricondiviso sui propri profili social il post della società capitolina.