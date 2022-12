Morte Mihajlovic, il Bologna saluta il tecnico: "Vivrai nel nostro cuore" - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Il Bologna e Bologna non potranno mai dimenticare Sinisa Mihajlovic. Il club ha vissuto insieme a lui l'inizio e il decorrere della malattia che ha colpito il tecnico in tre anni durissimi. L'avventura di Sinisa in panchina era finita a settembre ma l'amore della gente e della società non finirà mai. "Addio Mister, vivrai per sempre nel nostro cuore", questo il messaggio di cordoglio.