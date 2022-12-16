Morte Mihajlovic, il comunicato degli Ultras Lazio
UN UOMO VERO, ANCOR PRIMA CHE GRANDE CALCIATORE E ALLENATORE. HAI PERSO LA BATTAGLIA PIU
DURA DELLA TUA VITA CONTRO UN NEMICO INFAME, MA L'HAI COMBATTUTA DA LEONE QUALE SEI SEMPRE
STATO. FINO ALL'ULTIMO, A TESTA ALTA DI FRONTE A TUTTO E TUTTI, CON DIGNITÀ MA ANCHE CON SPAVAL-
DERIA. NON TI SEI MAI TIRATO INDIETRO DINNANZI A NESSUNO, NON HAI MAI RINNEGATO LE TUE IDEE, LA TUA
LAZIO, I TUOI IDEALI. ANCHE QUANDO IN PASSATO CI FU UNO SCREZIO CON LA CURVA NON SEI INDIETREG-
GIATO E ALLA FINE TI SEI RICONQUISTATO L'AMORE DELLA TUA CURVA, DEI TUOI TIFOSI. PIANGIAMO TUTTI
ORA CHE NON CI SEI PIÙ, AMICO NOSTRO. IL SOGNO DI OGNI LAZIALE ERA DI RIVEDERTI UN GIORNO SU
QUELLA PANCHINA, LA NOSTRA, A PORTARCI MAGARI QUELLO SCUDETTO CHE DA GIOCATORE TI ERI CON-
QUISTATO SUL CAMPO CON L'AQUILA SUL PETTO.
DOMANI INAUGUREREMO LA NUOVA SEDE IN ONORE TUO, A MODO NOSTRO, BRINDANDO A TE. PERCHÉ
CERTAMENTE E QUELLO CHE AVRESTI VOLUTO, PERCHÉ CHI È VINCENTE COME TE, SARÀ PER SEMPRE IN-
VINCIBILE!
ADDIO SINISA, PER SEMPRE NEI NOSTRI CUORI
ULTRAS LAZIO