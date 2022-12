Morte Mihajlovic, il cordoglio di Giorgia Meloni: "Sarai sempre un vincente"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La scomparsa di Sinisa Mihajlovic ha scosso il mondo del calcio e non solo. L'allenatore lottava da tre anni contro la leucemia e il suo stato di salute si era aggravato negli ultimi giorni. Anche il Premier Girogia Meloni ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa dell'ex calciatore: "Hai lottato come un leone in campo e nella vita. Sei stato esempio e hai dato coraggio a molti che si trovano ad affrontare la malattia. Ti hanno descritto come un sergente di ferro, hai dimostrato di avere un gran cuore. Sei e resterai sempre un vincente. A Dio Sinisa Mihajlovic".

Anche Giuseppe Conte ha voluto esprimere la sua tristezza: "Sinisa Mihajlovic ci ha lasciato, non senza aver combattuto anche questa dura partita. Un ottimo atleta e un grande uomo di sport, mancherà ad ogni amante del calcio. Sentite condoglianze alla sua famiglia".

Pubblicato il 16/12 alle 15.38