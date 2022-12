Morte Mihajlovic, il gesto del Napoli e l’affetto dei tifosi - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La scomparsa di Mihajlovic ha scosso fortemente il mondo del calcio. Sono giorni di riflessioni e di lacrime, per quello che è stato il serbo in campo e anche per l’uomo che in molti hanno avuto la fortuna di conoscere. Tantissimi i gesti d’affetto e di vicinanza alla famiglia espressi da ex compagni di squadra, colleghi, dai club e anche dai tifosi. L’ultimo, quello compiuto dal Napoli e dai suoi sostenitori in occasione dell’amichevole col Villarreal. Spalletti e i suoi ragazzi hanno osservato un minuto di silenzio in suo ricordo e poi gli striscioni esposti dentro e fuori lo stadio. “Fiero e leale, addio Sinisa valoroso rivale” si legge in uno, “Sinisa: campione e uomo vero. Eterno lottatore…la Curva A ti rende onore” si legge nell’altro.

