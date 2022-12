Morte Mihajlovic, il messaggio di Donnarumma: "Grazie per aver creduto in me"

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

"Sei sempre stato un guerriero e so quanto hai lottato. Ti ringrazierò per aver sempre creduto in me e per tutto quello che mi hai detto dal primo giorno che ci siamo conosciuti. Resterai per sempre nel mio cuore, ciao mister". Questo il messaggio di Gianluigi Donnarumma, portiere del PSG, lanciato da Mihajlovic quando ancora sedicenne. Il numero uno della nazionale, sotto la guida dell'ex Lazio, ha iniziato la sua carriera da calciatore.