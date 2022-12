Morte Mihajlovic, il messaggio di Salemme: "Ci ha saputo donare..."

TUTTOmercatoWEB.com

Mondo del calcio in lutto per la scomparsa di Sinisa Mihajlovic. Non solo, anche quello dello spettacolo. Vincenzo Salemme, noto attore napoletano, ha scritto sui suoi profili social: "Sono davvero addolorato per la morte di Sinisa Mihajlovic. Ci ha saputo donare coraggio e lacrime. Solo le persone forti e buone riesconon a farlo".