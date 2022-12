Morte Mihajlovic, il ricordo di Lanna: "Un vero trascinatore. Stankovic? L'ho sentito..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il presidente della Sampdoria, Lanna, ha ricordato Sinisa Mihajlovic: "Giocai una gara importantissima contro la Stella Rossa (a Sofia) contro di lui. Cercavamo di non fare falli vicino all’area di rigore perché temevamo le sue punizioni. Quando ci siamo ritrovati a Roma eravamo entrambi single ed è stato uno dei compagni che ho frequentato di più in quel periodo. Del Sinisa giocatore non ha senso che io parli: era un trascinatore. Avevamo lui esterno a sinistra e Hassler a destra: ogni cross era una magia. La fase difensiva l’ha imparata progressivamente e la sua carriera parla da sola. Come persona parliamo di un profilo di grandissimo carattere, trascinatore sia in campo che nello spogliatoio”.

Poi, su Stankovic, allenatore blucerchiato legato a Sinisa da un rapporto fraterno: "Era distrutto, l’ho sentito per poco perché non aveva tanta voglia di parlare. Avevano un rapporto fraterno e capisco il suo dolore e il suo non riuscire a darsi spiegazioni. Non è riuscito a tornare in tempo dalla Turchia, dove si trova con la squadra. In vista di lunedì”.

