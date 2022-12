Morte Mihajlovic, il saluto arriva anche dal mondo della musica: da Vasco a Briga

Fonte: Niccolò Di Leo -Lalaziosiamonoi.it

Non solo calciatori e sportivi, anche molti cantanti si sono uniti al grande abbraccio che sta circondando la famiglia Mihajlovic con l'intento di dargli più forza possibile e di rendere omaggio a Sinisa. Da Vasco Rossi, che nelle storie del proprio profilo Instagram ha scritto: "Una notizia molto triste. Ciao Sinisa", al tifosissimo della Lazio Briga che ha postato la foto di Mihajlovic, passando per Cesare Cremonini che, invece, in un post esprime le sue condoglianze: "Con grande dolore apprendo della morte di Siniša Mihajlović. Ho avuto la fortuna di conoscerlo e ammirare la sua straordinaria forza e umanità, la gentilezza allegra e generosa con cui si esprimeva con gli amici incontrati qui a Bologna, i gesti colmi di amore rivolti verso i suoi cari. Grazie Sinisa. Le mie più sincere condoglianze e vicinanza alla sua famiglia"