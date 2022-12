Morte Mihajlovic, il saluto del Torino: “Ci mancherai tantissimo”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Anche il Torino si aggiunge al cordoglio per Sinisa Mihajlovic. Il club granata, che il tecnico serbo ha allenato tra il 2016 e il 2018, ha postato una sua foto sui social lasciando un ultimo messaggio: "Ci mancherai tantissimo".

Questo il comunicato completo: "Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club - dirigenti, dipendenti, collaboratori, allenatori, calciatori, settore giovanile – profondamente addolorati per la triste notizia, sono vicini con affetto alla famiglia Mihajlovic nel ricordo di Sinisa Mihajlovic, tecnico granata dal 2016 al 2018. Sinisa, persino oltre ai gol, ai record e alle vittorie, è stato uno straordinario protagonista nella storia del calcio italiano e internazionale. Dapprima come calciatore, poi come allenatore, lascia una traccia indelebile in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e quindi di apprezzarlo. Impossibile non volergli bene: era un grande combattente dal carattere forte e deciso, ma con un cuore buono e generoso come pochi.

Il Toro piange un amico, il calcio e lo sport perdono un professionista schietto e leale, appassionato e coraggioso, qualità che ha sempre espresso in ogni sua iniziativa, in campo e fuori, sino all’ultimo. Alla moglie, signora Arianna, alle figlie Viktorija e Virginia, ai figli Marko, Miroslav, Dusan e Nicholas, alla mamma e al fratello, ai parenti e a tutti gli amici il fraterno abbraccio del Torino Football Club e del mondo granata.

Ciao Sinisa. Ci mancherai tantissimo".