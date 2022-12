Morte Mihajlovic, il saluto speciale di Arnautovic: "Sei stato amico, padre e fratello"

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Il suo carattere e la sua grinta Mihajlovic li avrà rivisti sicuramente in Marko Arnautovic, suo attaccante al Bologna che gli ha dedicato delle bellissime parole sul proprio profilo Instagram: "Grazie per aver sempre creduto in me, soprattutto quando gli altri non lo facevano. Mi hai accolto come un membro della famiglia, sei stato un amico, un fratello e un padre. Ti terrò vivo nel mio cuore e lotterò e giocherò per te. Resta in pace Mister!".