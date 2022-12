Morte Mihajlovic, Immobile: "Fa male al cuore. Posso raccontare..."

TUTTOmercatoWEB.com

Al termine dell'amichevole, ai microfoni di Lazio Style Channel, Ciro Immobile ha voluto ricordare così Mihajlovic: “Ci tocca perché credo che Sinisa a livello umano è stata una delle persone con cui mi sono trovato di più a parlare una volta che l'ho conosciuto. Purtroppo ultimamente abbiamo avuto spesso modo di parlare. Dico cosi perché era nella clinica dove andavo a fare le terapie e ci vedevamo spesso, parlavamo del più e del meno. Io e la mia famiglia siamo molto legati alla sua, alla moglie, ai figli e alle figlie. Abitavamo nella stessa zona. È una perdita davvero dolorosa, si è fatto volere bene da tutti e ci mancherà sicuramente. Valori della famiglia? È una famiglia veramente bella e umile, dei ragazzi e una moglie eccezionale che sono davvero da esempio e non è retorica. Posso raccontare tanti aneddoti con Sinisa, perché anche quando abbiamo giocato in casa col Bologna abbiamo fatto tutta la passeggiata dallo spogliatoio al pullman insieme raccontandomi della casa che ha in montagna e che mia moglie gli voleva copiare perché era tanto bella. Gli chiedevo consigli su quello. Purtroppo ultimamente non era più lo stesso, l'ho visto veramente sofferente e mi faceva male al cuore"

