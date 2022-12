Morte Mihajlovic, l'omaggio della Stella Rossa Basket - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La morte di Sinisa Mihajlovic ha sconvolto il mondo del calcio in Italia e anche in Serbia. In particolare la Stella Rossa ha voluto ricordare la propria leggenda con una commemorazione allo Stadio Marakanà di Belgrado. La squadra di basket invece ha ricordato Mihajlovic indossando una maglietta con davanti una foto di Sinisa con la maglia biancorossa e dietro il nome e il numero 11 durante il riscaldamento della partita contro il Mega Belgrado.