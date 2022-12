Morte Mihajlovic, l'ultimo saluto di Batistuta - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

E' arrivata poche ore fa la tragica notizia della morte di Sinisa Mihajlovic. Il guerriero serbo non è riuscito a vincere la sua personale partita contro la malattia e ha lasciato un vuoto immenso nel cuore degli amanti del calcio e non solo. Tra i tanti amici ed ex calciatori che hanno lasciato un messaggio per Sinisa, c'è anche l'ex Roma e Fiorentina Batistuta che su Twitter ha scritto: "Quante battaglie in campo, ciao Sinisa"