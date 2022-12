Morte Mihajlovic, la commozione di Pancaro: "Vivrai per sempre nel mio cuore"

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Federico Gaetano

Una gran parte della loro carriera l'hanno vissuta insieme, fianco al fianco a difendere e portare in alto la maglia della Lazio. Giuseppe Pancaro e Sinisa Mihajovic, amici in campo e nella vita, hanno condiviso per 5 anni il biancoceleste addosso riuscendo nell'impresa di portarlo in cima al mondo. Tramite un post su Instagram l'ex terzino ha voluto salutare Sinisa, postando una foto e aggiungendo poche ma belle e dolorose parole: "Ciao Sini,nel mio cuore vivrai per sempre".