Morte Mihajlovic, la figlia lo saluta citando Montale: il toccante messaggio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

Un dolore immenso quello causato dalla morte di Sinisa Mihajlovic. La notizia, arrivata nella giornata di oggi, è stata dolorosissima per tutti. Tutti si stringono intorno a un uomo vero, a un guerriero che ha perso la partita più importante della sua vita. Sua figlia Viktorija ha deciso di lasciare un ultimo saluto per suo padre con un post su Instagram. Una serie di foto di Sinisa da calciatore e allenatore accompagnate dalla toccante dedica: "Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino. Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio. Il mio dura tuttora, nè più mi occorrono le coincidenze, le prenotazioni, le trappole, gli scorni di chi crede che la realtà sia quella che si vede. Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio non già perché con quattr'occhi forse si vede di più . Con te le ho scese perché sapevo che di noi due le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate, erano le tue. Ti amo con tutto il mio cuore papà, anima pura, rara,

orgoglio della mia vita, mio eroe, mio GRANDE amore".