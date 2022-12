Morte Mihajlovic, la Fondazione Lazio: "Non ha mai smesso di dedicarsi alla sua passione"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"A nome di tutta la Fondazione S.S. Lazio 1900 esprimo l’immenso dolore per la morte di Sinisa Mihajlovic, un guerriero in campo e nella vita, un riferimento per quanti soffrono e combattono a causa di un male, e che non ha mai smesso di dedicarsi alla sua passione per per lo sport fino all’ultimo giorno.

Un esempio di attaccamento alla vita che non andrà mai dimenticato e che continueremo a far vivere nei nostri progetti.

Le nostre condoglianze alla famiglia e un grande abbraccio alla moglie, ai figli e al popolo laziale tutto che si stringe attorno a una delle sue più grandi bandiere“.

Gabriella Bascelli

Presidente Fondazione S.S. Lazio 1900