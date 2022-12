Morte Mihajlovic, la reazione scioccante di Caressa e Marchegiani alla notizia - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

La notizia della morte di Mihajlovic in diretta. E' successo a Fabio Caressa e Luca Marchegiani durante una live pomeridiana su Twitch in cui discutevano, insieme a Massimo Mauro, dei principali temi legati al mondo del calcio. Quando arriva la notizia cala il gelo. Il giornalista e l'ex portiere della Lazio, grandi amici di Sinisa, faticano a trovare le parole. Marchegiani in modo particolare si impegna a trattenere le lacrime. Di seguito il video.

CLICCA QUI PER IL VIDEO