Morte Mihajlovic, la riconoscenza di Calabria: "Ci tenevo che..."

Anche Davide Calabria si unisce al ricordo di Sinisa Mihajlovic. L'attuale capitano del Milan, che ha esordito proprio sotto la gestione del tecnico serbo, ha postato su Instagram una loro foto insieme accompagnata da una bellissima dedica: "Caro mister, sei stato il mio primo allenatore tra i grandi, colui che ha voluto fortemente farmi restare a vestire questa maglia fin da subito, che ha creduto in me. Nell’ultima nostra sfida a San Siro ci tenevo a tutti i costi che tu avessi la mia maglia, proprio come segno di stima e riconoscenza nei tuoi confronti. Sei stato un guerriero ed un esempio. Grazie Sinisa, riposa in pace".