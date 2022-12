Morte Mihajlovic, le frasi più significative di Sinisa sulla malattia - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ci ha lasciati un uomo vero, un guerriero che ha combattuto mille battaglie e ne ha persa solo una, la più importante. Quella contro quella maledetta malattia arrivata all'improvviso nel 2019 e che se lo è portato via. Ma Sinisa l'ha sempre affrontata alla sua maniera, a petto in fuori, senza nessuna paura. Ci ha provato in tutti i modi, come era solito fare. Un leone che adesso non c'è più ma che ha regalato a tutti quanti una fantastica lezione di vita. Le sue frasi sulla leucemia pronunciate nel corso delle conferenze stampa resteranno nella storia e nel cuore di tutti. Eccone alcune: "Non sono lacrime di paura. La malattia la rispetto, ma so che la vincerò", "Non vedo l'ora di andare martedì in ospedale e iniziare. Prima comincio e prima finisco", "Mia moglie è stata tutti i giorni con me, è l'unica persona che conosco che ha più palle di me".

IL VIDEO