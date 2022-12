Morte Mihajlovic, Ledesma col cuore spezzato: "Uno così non muore mai!"

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Non lo accetta Cristian Daniel Ledesma, arrivato alla Lazio pochi anni dopo l'addio di Sinisa. Il centrocampista ed ex capitano biancoceleste, da tifoso e come tifoso, non riesce a mandare giù la notizia della morte di Mihajlovic e, sul proprio profilo Instagram, ha condiviso tra le storie una foto del "Guerriero" in bianco e nero, scrivendo: "Uno così non muore mai. Ciao Sinisa" e, alla fine, l'emoji di un cuore spezzato che rappresenta lo stato d'animo di tutto il mondo del calcio.