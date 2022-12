Morte Mihajlovic, Liverani: “Fianco a fianco. Ti porterò con me”

TUTTOmercatoWEB.com

Sui canali social del Cagliari, questo il messaggio che il tecnico rossoblù ha voluto lasciare per omaggiare e ricordare l'amico Sinisa Mihajlovic nel giorno della sua scomparsa. Le parole di Liverani: "Tutti hanno potuto ammirare Sinisa come calciatore, io ho avuto la fortuna di conoscere anche l’uomo. Tre anni insieme da compagni di squadra, fianco a fianco. Ricordi che porterò per sempre con me. Il mio pensiero va alla sua famiglia, vi abbraccio forte".