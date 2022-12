Morte Mihajlovic, Mancini: "Hai lottato come un leone. Rimarrai sempre al mio fianco"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il ct della Nazionale Roberto Mancini ha voluto ricordare Sinisa Mihajlovic, suo compagno di squadra con le maglie di Sampdoria e Lazio e poi suo assistente in panchina ai tempi dell'Inter: "Questo è un giorno che non avrei mai voluto vivere, perché ho perso un amico con cui ho condiviso quasi 30 anni della mia vita, in campo e fuori. Non è giusto che una malattia così atroce abbia portato via un ragazzo di 53 anni, che ha lottato fino all'ultimo istante come un leone, come era abituato a fare in campo. Ed è proprio così che Sinisa resterà per sempre al mio fianco, anche se non c'è più, come ha fatto a Genova, a Roma e a Milano e successivamente anche quando le nostre carriere hanno preso strade diverse".

