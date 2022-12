Morte Mihajlovic, Manzini: "Ecco perché il suo ricordo non morirà mai"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Valeria Bittarelli

Anche lo storico team manager della Lazio, Maurizio Manzini, ai microfoni ufficiali del club ha voluto esprimere tutto il suo dolore per la perdita di Mihajlovic: "Questa è una serata molto triste. Difficile e facile parlare di Sinisa in questo momento: facile perché c'è solo l'imbarazzo della scelta nel ricordare le sue cose belle, la carriera avuta, in campo e fuori, dimostra la sua grandezza, oltre ai preziosi consigli che sapeva dare in ogni momento. Chi vive nel ricordo di chi resta, non muore mai. Ecco perché il ricordo di Sinisa non morirà mai".

