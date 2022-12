Morte Mihajlovic, Marotta: "Ci mancherà tanto, soprattutto come uomo"

TUTTOmercatoWEB.com

Ospite del premio 'Costruiamo il Futuro' a Merate l'ad dell'Inter Marotta ha voluto ricordare con alcune parole Sinisa Mihajlovic: "Dal punto di vista sportivo era un combattente sul rettangolo di gioco, ma lo è stato anche dopo: ha lottato contro questa malattia, che purtroppo ha avuto la meglio. Dobbiamo ricordarlo per quello che ha dimostrato da calciatore, da allenatore e soprattutto come uomo di valori. Il ricordo non può che essere piacevole, è una persona che ci mancherà tanto".