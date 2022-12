Morte Mihajlovic, Mentana: “Oggi abbiamo perso tutti”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La morte di Sìnisa Mihajlovic ha sconvolto tutti. Il mondo del calcio e non solo, perché si sa, quando vengono a mancare persone del carisma dell'ex difensore non è possibile rimanere indifferenti. Così anche il Tg de La7 ha aperto con due servizi dedicati alla morte del tecnico. Il direttore Enrico Mentana ha lanciato i servizi dicendo che la morte di Sìnisa è la sconfitta di tutti noi che in questi anni abbiamo lottato al fianco dell'ex allenatore del Bologna. Queste le sue parole: “Ci sono figure che assumono con il passare del tempo una forma vicina a tutti. Ci sono figure che appartengono a ognuno di noi, quando combattono battaglie importanti, addirittura per la vita, è come se ne fossimo partecipi. Come se a quella battaglia, a quella partita, avessimo partecipato anche tutti noi. In questo caso è il giorno della nostra sconfitta perché Sinisa Mihajlovic, grande calciatore, il più grande battitore di calci di punizione che la gran parte dei tifosi abbiano mai visto, se ne è andato. Grande figura, grande motivatore e grande allenatore ci ha lasciato quest’oggi”