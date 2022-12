Morte Mihajlovic, Nesta: "Per me sei stato un esempio..." - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono centinaia i messaggi di cordoglio per Sinisa Mihajlovic scomparso all'età di 53 anni dopo una lunghissima e dura battaglia contro la leucemia. Tra le tante voci che hanno deciso di salutare l'ex calciatore c'è anche quella dell'ex capitano della Lazio Alessandro Nesta che in un psot social ha così scritto: "Mister, sei stato un guerriero. Un esempio per tutti noi e soprattutto per me… Non ti dimenticherò mai".