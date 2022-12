Morte Mihajlovic, oggi la camera ardente: gli orari e i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono tantissime le persone che vogliono dare il loro ultimo saluto a Sinisa Mihajlovic, ex calciatore e allenatore scomparso all'età di 53 anni dopo una lunga battaglia contro la leucemia. Nella giornata di domani, domenica 18 dicembre, la camera ardente sarà allestita in Campidoglio e sarà aperta dalle ore 10.00 alle 18.00 come si evince dalla nota ufficiale: "La camera ardente di Sinisa Mihajlovic sarà aperta al pubblico domani, domenica 18 dicembre, dalle ore 10 alle ore 18 presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio (ingresso dal Portico del Vignola). È raccomandato l’utilizzo della mascherina FFP2".