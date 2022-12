Morte Mihajlovic, prevista la camera ardente in Campidoglio: i dettagli

Fonte: Fabrizio Parascani

I funerali di Sinisa Mihajlovic si terranno lunedì 19 dicembre 2022 alle ore 11 presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in Piazza Esedra a Roma. Come riporta Tuttomercatoweb, inoltre, il comune capitolino starebbe allestendo la camera ardente in Campidoglio per chi vorrà dare l'ultimo saluto al campione serbo.

