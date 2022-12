Morte Mihajlovic, Signori: "Sinisa è sempre stato diretto, il non allenare..."

TUTTOmercatoWEB.com

Anche Giuseppe Signori ha commentato la notizia della morte di Sinisa Mihajlovic. L'ex attaccante ha giocato con il serbo ai tempi della Sampdoria e la tragica news ha sconvolto l'ex numero undici. Ai microfoni di Radiosei, Signori, trattenendo a stento la commozione, ha detto: "E' stato compagno di squadra alla Samp. Non mollava mai. Lo vedevo spesso a Bologna: poteva piacere o no, ma Sinisa è sempre stato diretto, forse per questo era diventato anche scomodo. Oltre che un grande giocatore è stato anche un grande uomo. Sono vicino alla famiglia, sono cose ingiuste. Purtroppo con la malattia erano alti e bassi, il non allenare più non gli ha dato quella forza che serviva, era sempre stimolato. Penso che il Bologna abbia dato il meglio di sè per stargli vicino".

Pubblicato il 16/12 alle 16.27