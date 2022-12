Morte Mihajlovic, Stam: "Difficile credere che Sinisa non sia più con noi" - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Tante battaglie vissute fianco a fianco con l'aquila sul petto. Ricordi che affiorano in una giornata difficile e triste come questa, a sole 24 ore dalla scomparsa di Sinisa Mihajlovic. Jaap Stam quasi non ci crede che il suo compagno di tante gare sia andato via: "Difficile credere che Sinisa non sia più tra noi. Che giocatore che era e che personalità aveva! Il suo piede sinistro è stato uno dei migliori che abbiate mai visto! Sinisa ci mancherai!", queste le sue parole in un post su Instagram.