Morte Mihajlovic, Stella Rossa e Partizan Belgrado unite nel dolore - FOTO

La Stella Rossa di Belgrado ha voluto celebrare Sinisa Mihajlovic con una doppia iniziativa nelle giornate di sabato e domenica. Prima nel museo del club alcune delle figure di spicco di politica e sport della Serbia, incluso il presidente Aleksandar Vucic, hanno voluto lasciare una pensiero personale in un libro dedicato al campione e poi nella sala stampa dello Stadio Marakanà ex compagni di squadra e amici hanno ricordato la figura di Mihajlovic. Particolarmente toccante il momento in cui la delegazione del Partizan Belgrado è stata accolta nel museo della Stella Rossa. Oltre ai tanti successi conseguiti in campo, Sinisa è riuscito ad andare oltre una delle rivalità più accese della storia del calcio.