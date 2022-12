Morte Mihajlovic, Terlizzi: "Trasmetteva sicurezza, era leale. Ricordo..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

Questo il ricordo dell'attuale allenatore della Lazio U17, Christian Terlizzi, ai microfoni di Lazio Style Radio: "Quella di oggi è una giornata triste, abbiamo perso una persona speciale, con grandi valori. Ha chiuso la sua vita nel modo peggiore purtroppo. Ho conosciuto Mihajlovic a Catania, avevamo un grande rapporto. Ti trasmetteva sicurezza, era una persona leale. Era allenatore e amico allo stesso tempo, ricordo tanti momenti di entusiasmo vissuto insieme. Quando una persona è leale e vera come lui, non può non essere rispettata da tutti".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE