Morte Mihajlovic, Thiago Motta (all. Bologna): "Abbiamo cercato di..."

In conferenza stampa, a due giorni dalla sfida tra il Bologna e la Roma, è intervenuto l'allenatore dei rossoblu Thiago Motta. Il tecnico falsineo, tra i tanti temi trattati, ha risposto anche a una domanda su Sinisa Mihajlovic, ex allenatore del Bologna e al quale Motta è succeduto: "E' un momento che abbiamo passato insieme, abbiamo cercato di affrontarlo in gruppo. Non è facile lasciarsi alle spalle un dolore del genere, soprattutto per i ragazzi che con lui hanno passato tanti anni. Sinisa si merita tutto ciò che gli è stato dedicato per la persona che era".