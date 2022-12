Morte Mihajlovic, Zanetti (all. Empoli): "Un combattente, fino all'ultimo"

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Dopo la sconfitta di ieri del suo Empoli contro il Monaco per 1-0, l'allenatore dei toscani Paolo Zanetti ha parlato ai microfoni ufficiali del match, esprimendo qualche parola anche per Sinisa Mihajlovic: "L’ho portato spesso come esempio ai miei ragazzi. E’ stato un mio collega oltre che un grandissimo campione. So quanto è difficile dal punto di vista psicologico e fisico, già per una persona sana, fare questo mestiere e riuscire comunque a trasmettere tutto. Lui lo ha fatto sotto malattia, lo ha fatto sotto cure. Sinisa è stato un combattente nato dal primo all’ultimo giorno".