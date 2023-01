Morte Pelé, la decisione del Santos sulla sua maglia

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il Santos non ritirerà la 10 indossata da Pelé. Il club brasiliano dopo la morte di O Rey aveva sospeso la maglia in attesa di una decisione definitiva. Il quotidiano brasiliano Globoesporte ha riportato che la decisione è stata presa dopo aver risentito le dichiarazioni dello stesso Pelé risalenti al 2017 in cui diceva che non avrebbe voluto vedere il numero ritirato. Il 10 del Santos è stato indossato anche dall'attaccante laziale Felipe Anderson.