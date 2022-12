Morte Pelè | Mbappè, Infantino, CR7 e non solo: il calcio saluta O'Rei

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

La morte di Pelè ha sconvolto il mondo intero. In questi minuti si stanno moltiplicando i messaggi di cordoglio da parte di calciatori, presidenti, leghe, federazioni e addetti ai lavori che vogliono ricordare, soprattutto attraverso i social network, il calciatore più forte che il calcio abbia mai avuto:

NEYMAR - "Prima di Pelè, il 10 era solo un numero. Ma questa frase, per quanto bella, è incompleta. Perchè prima di Pelè il calcio era solo uno sport e lui ha cambiato tutto. Ha trasformato il calcio in arte, in spettacolo. Ha dato voce ai poveri, alla gente di colore. E soprattutto ha dato visibilità al Brasile. Il calcio e il Brasile hanno elevato il loro status grazie a O'Rei. Lui se n'è andato ma la sua magia resterà. Pelè è eterno".

LEGA SERIE A - "La Lega Serie A insieme con tutti gli amanti dello sport di ogni Paese, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Edson Arantes do Nascimento, noto a al mondo come Pelè, monumento nazionale brasiliano e leggenda del calcio. Con il suo talento, Pelè ha cambiato ogni paradigma del gioco, ha infranto record e ha contribuito, anche dopo il ritiro, a promuovere i valori fondamentali di questo sport. La sua personalità, il suo sorriso iconico e le sue doti atletiche, immortalate anche nella storia del cinema con la famosa rovesciata in Fuga per la vittoria di John Huston, vivranno per sempre nella memoria di ogni generazione presente e futura".

FEDERAZIONE BRASILIANA - "Ragazzino di colore, povero e nato a Tres Coraçoes, Pelé ci ha mostrato che c'è sempre un nuovo cammino. Promise a suo padre una Coppa del mondo e ce ne ha regalate tre, oltre a segnare 95 partite in 113 partite con la 'amarelinha'. "O Rei ci ha dato un nuovo Brasile - è scritto ancora nel post della Cbf - e noi possiamo solo ringraziarlo per il suo messaggio. Grazie Pelé. Dal 1940 a Tres Coraçoes all'eternità".

ALEKSANDER CEFERIN (pres. UEFA) - "Siamo profondamente rattristati nell'apprendere della perdita di Pelè, uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi. Ȉ stato la prima superstar globale del calcio e, grazie ai successi dentro e fuori dal campo, ha svolto un ruolo pionieristico nell'ascesa del calcio fino a diventare lo sport più popolare al mondo. Ci mancherà molto. A nome della comunità calcistica europea, riposa in pace, Pelè".

S.S.C NAPOLI - "Aurelio De Laurentiis e tutta Ssc Napoli esprimono cordoglio e profondo dolore per la scomparsa di Pelé, mito del calcio mondiale. Addio O Rei".

A.C.F FIORENTINA - "Tutta la Fiorentina ricorda 'O Rey Pelè. Per sempre nella storia del calcio. Riposa in pace".

CRISTIANO RONALDO - "Le mie più sentite condoglianze a tutto il Brasile, e in particolare alla famiglia di Edson Arantes do Nascimento. Un semplice 'addio' all'eterno Re Pelè non sarà mai sufficiente per esprimere il dolore che attualmente condivide l'intero mondo del calcio. Un'ispirazione, un riferimento ieri, oggi, per sempre. L'affetto che ha sempre dimostrato per me è stato reciproco in ogni momento condiviso, anche a distanza. Non sarà mai dimenticato e il suo ricordo vivrà per sempre in ognuno di noi amanti del calcio. Riposa in pace, O'Rei Pelè".

OSVALDO CESAR ARDILES - "Il Re dei Re è morto. Giocatore straordinario. Unico. Tre volte campione del mondo, più di mille gol. Il mio idolo da giovane. Ha reso il calcio un gioco bello e totalmente internazionale. Il tempo trascorso a giocare con lui in 'Fuga per la vittoria' è stato un sogno diventato realtà. Rip Pelé".

ATALANTA CALCIO - "Un fenomeno, un grande, una leggenda che con le sue giocate ha saputo incantare ed appassionare intere generazioni di tifosi. Buon viaggio O Rei, riposa in pace".

LIONEL MESSI - "Riposa in pace".

FRANCESCO TOTTI - "Tu, il calcio. Ciao O'Rei".

KYLIAN MBAPPÈ - "Il re del calcio ci ha lasciato ma la sua eredità non sarà mai dimenticata: riposa in pace, Re".

RONALDO "IL FENOMENO" - "Unico. Geniale. Tecnico. Creativo. Perfetto. Ineguagliabile. Pelè è rimasto dove era arrivato. Senza aver mai lasciato la vetta, se ne va oggi. Il Re del calcio, unico, il più grande di sempre. Il mondo è in lutto. La tristezza per la sua morte mista all'orgoglio immenso per la storia scritta. Che privilegio venire dopo di te, amico mio. Il suo talento è una scuola che ogni giocatore dovrebbe frequentare.La sua eredità trascende le generazioni. Ed è così che continuerà a vivere. Oggi e sempre, ti celebreremo".

JOSÈ ALTAFINI (Sky Sport) - "Il più grande giocatore di tutti i tempi, da quando esiste il calcio. Pelè è stato il calcio. Ha esordito con me, lui aveva 17 anni e io 19, contro l'Argentina vincendo 2-0 con un gol suo e uno mio. Non ci frequentavamo ma eravamo amici, non c'era nessuna rivalità. Dovevamo incontrarci l'anno scorso ma non è stato possibile perchè stava poco bene. La sua morte come quelle di Garrincha, Senna, Bryant, personaggi fantastici dello sport. È un giorno triste per il calcio. Aveva destro, sinistro, saltava di testa, aveva velocità Gli ho visto fare cose che nessuno può capire".

JOSÈ MOURINHO - "Nel 2005 ho ricevuto il premio BBC direttamente dalle mani del re, e ancora oggi è uno dei miei momenti più orgogliosi. Riposa in pace Re Pelè, un pensiero ai suoi cari. Sono molto triste".

ANGELO BENEDICTO SORMANI (Rai News 24) - "Eravamo amici nella vita privata oltre che nel calcio. Lui e il pallone erano una cosa sola, sembrava che il pallone lo capisse. Con tutto il rispetto per tutti gli altri non ci sarà più nessuno come lui, è arrivato molto vicino alla perfezione".

GIAN PIERO GASPERINI (Sky Sport) - "Una leggenda, era il calcio per noi di quella generazione. Non so per quanti anni è stato il giocatore più forte al mondo".

GIANNI INFANTINO (pres. FIFA) - "Pelè immortale - per sempre con noi".

FABIO CAPELLO (Sky Sport) - "Ho avuto la fortuna di giocarci contro ma la cosa più bella era la sua normalità, non se la tirava, era uno sempre pronto a congratularsi, ad aiutare le persone. Meritava di essere chiamato O'Rei anche per quello che è stato dopo. E' stato un personaggio che mi ha sempre toccato, è difficile trovare un difetto in lui. Come calciatore era super, ha fatto vedere qualcosa di impossibile nel gioco del calcio".

REAL MADRID - "Il Real Madrid, il suo presidente e il suo consiglio di amministrazione sono profondamente addolorati per la morte della leggenda del calcio mondiale Edson Arantes do Nascimento, Pelé, uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi. Il Real Madrid desidera esprimere le sue condoglianze ai suoi familiari, ai suoi cari, ai club, alla Confederazione brasiliana e a tutti i tifosi di calcio in Brasile e nel mondo. La leggenda di Pelé rimarrà per sempre nella memoria di tutti coloro che amano questo sport e la sua eredità lo rende uno dei grandi miti del calcio mondiale".

A.C. MILAN - "Siamo profondamente addolorati nell'apprendere che la leggenda del calcio Pelé è morta. Inviamo le nostre più sincere condoglianze ai suoi amici e alla sua famiglia. Riposa in pace, O Rei".

AURELIO DE LAURENTIIS - "Pelè era, per tutti i ragazzi della mia generazione, il calcio. Si poteva essere tifosi o meno, ma Pelè era un grande simbolo positivo della sua epoca. È una scomparsa che rattrista tutti. Ciao grande campione".

JUVENTUS - "La notizia che tutti speravano di non leggere mai: ci ha lasciato Edson Arantes Do Nascimento. Pelè, Una storia fantastica, quella del fuoriclasse brasiliano, che ha vinto 3 Mondiali e con la sua smisurata grandezza ha rappresentato il fascino del calcio a tutte le latitudini. Una storia che si è incrociata con quella della Juventus...".