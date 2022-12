Morte Sconcerti, lite Antinelli - Ferrari: "Mario era amico mio, non tuo"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un battibecco davvero difficile da credere, considerando il contesto, quello tra Alessandro Antinelli e Paola Ferrari. Al centro della diatriba la morte del grandissimo giornalista Mario Sconcerti. Antinelli ha postato sul suo account Twitter una frecciata: "C’è chi riesce a strumentalizzare anche la morte di Mario Sconcerti per i suoi biechi interessi. Sono disgustato. Perdona Mario e fai buon viaggio". Secca la replica della Ferrari... QUI PER L'ARTICOLO COMPLETO

