Morte Vialli, Bonucci: "In quell'abbraccio c'era la sua essenza. Lui..."

Leonardo Bonucci, al termine della messa in suffragio, per omaggiare Gianluca Vialli ha commentato in questo modo la scomparsa dell'ex calciatore italiano: "Penso che il ricordo più bello sia quello di Wembley, l'abbraccio con il mister, lì c'era l'essenza di quel che era Gianluca. E' stato un esempio di vita, oggi non ci ricordiamo quello che ha fatto da campione, perché quello che ha fatto da uomo è stato ancora più grande, immenso. Gianluca è stato davvero un esempio per tutti, in campo e fuori. Nonostante avesse la sua partita da vincere era lì con noi, partecipe, un elemento importante che ci ha permesso di risalire dopo la delusione del Mondiale 2018, vincere un Europeo e saper trovare le parole giuste per ripartire dopo la delusione di Palermo. Lui ci insegna la vita perché ci lamentiamo per cose superflue, quando la vita è altro, ci perdiamo dietro a cose effimere che invece non contano così tanto".