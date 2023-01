Morte Vialli, Ferrara straziato dal dolore: “Come si fa a lasciarti andare?” - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

“Come si fa a lasciarti andare via?”. Inizia così il messaggio straziante scritto da Ciro Ferrara, tramite Twitter, per rendere omaggio all'amico Gianluca Vialli. La sua scomparsa ha scosso nuovamente il mondo del calcio, già turbato dopo quella di Mihajlovic. L’ex difensore ha poi concluso: “Eri come un fratello”. Ad accompagnare le poche parole, uno scatto che li ritrae abbracciati nella notte della vittoria della Champions League con la maglia della Juventus.

Come si fa a lasciarti andare via? Eri come un fratello. #capitano @LucaVialli pic.twitter.com/Xe2lvHF8GY — Ciro Ferrara (@OfficialCiro) January 6, 2023

