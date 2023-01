Morte Vialli, Gianluca e Sinisa: Viktorija Mihajlovic li ricorda così... - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima Sinisa, poi Gianluca. Il mondo del calcio perde in un solo mese due grandissimi protagonisti portati via troppo presto da due orrendi mali che hanno provato a battere con tutte le loro forze. Rimane quindi di Mihajlovic e Vialli lo splendido ricordo di quello che hanno fatto in campo ma soprattutto fuori. Un ricordo condiviso proprio dalla figlia di Sinisa, Viktorija, che sui social ha postato una foto che li ritrae insieme, sorridenti, con un piccolo cuore rosso. Un'immagine che sì vale più di mille parole.