Morte Vialli, Gravina: "Fino alla fine ho sperato in un miracolo"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono migliaia i messaggi di cordoglio che arrivano da tutto il mondo all'indirizzo di Gianluca Vialli, scomparso all'età di 58 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. Queste le parole del presidente della Figc Gabriele Gravina in suo ricordo: "Sono profondamente addolorato. Ho sperato fino all’ultimo che riuscisse a compiere un altro miracolo, eppure mi conforta la certezza che quello che ha fatto per il calcio italiano e la maglia azzurra non sarà mai dimenticato. Senza giri di parole: Gianluca era una splendida persona e lascia un vuoto incolmabile, in Nazionale e in tutti coloro che ne hanno apprezzato le straordinarie qualità umane”.