Morte Vialli, il Chelsea ricorda il suo campione: "Mancherai leggenda!" - FOTO

Anche il Chelsea, società in cui ha militato dal 1996 al 1999, si unisce al dolore del mondo del calcio per la scomparsa di Gianluca Vialli, tramite un post pubblicato sul proprio profilo Twitter, in cui esprime la sua sofferenza: "Mancherai a tanti. Una leggenda per noi e per tutto il calcio. Riposa in pace, Gianluca Vialli".