Morte Vialli, il cordoglio della Lega Serie A: "Grazie per la lezione di vita..."

La dipartita di Gianluca Vialli ha smosso l'intero mondo del calcio, profondamente addolorato per l'addio di una leggenda del calcio italiano degli anni '80 e '90. Anche per questo la Lega Serie A ha voluto ricordare con un post sui social l'ex calciatore di Sampdoria e Juventus sottolineando anche sul fattore umano. Di seguito il post integrale.

Con profondo dolore e commozione la Lega Serie A si stringe alla famiglia di Gianluca Vialli, irripetibile protagonista del nostro calcio che sarà per sempre ricordato per le sue doti da calciatore, ma soprattutto per l'indimenticabile lezione di vita che ha saputo dare. pic.twitter.com/yFhNZzreRK